Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheit im Verkehr

Weilerswist-Metternich (ots)

Am Sonntag (11. Juni) gegen 11.35 Uhr befuhr ein 50-Jähriger aus Werl (Kreis Soest) die Meckenheimer Straße in Richtung Weilerswist. Er fuhr mit starken Schlangenlinien mehrmals in den entgegenkommenden Verkehr. Der entgegenkommende Verkehr konnte jedoch ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern.

Der Mann konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Es wurde festgestellt, dass der 50-Jährige deutlich alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

