Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Absauganlage

Euskirchen-Kirchheim (ots)

In einem Schreinerbetrieb kam es vermutlich durch einen technischen Defekt am Dienstag (28. Februar) um 15.17 Uhr zu einem Brandereignis in der Absauganlage. Diese gehört zum Spähnebunker einer Schreinerei. Die Anlage wurde vollständig zerstört. Weder Personen noch andere Gebäude wurden während des Brandes gefährdet oder geschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzung im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

