Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spielgeräte auf Spielplatz entwendet

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (05.10.2021) gegen 11 Uhr fiel einem Mitarbeiter des Technischen Dienstes der Stadt Euskirchen auf, dass auf dem Spielplatz am Jülicher Ring in Euskirchen mehrere Spielgeräte fehlten. Ein Schaukelsitz einer Doppelschaukel, ein Reifenschaukelsitz und zwei Sandspieleimer, inklusive Kettenaufhängungen, wurden vermutlich mit einem Bolzenschneider o. ä. abgetrennt und entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell