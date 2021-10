Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Opel Astra G Caravan gestohlen

Schleiden (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Schleiden vermisst seit gestern Nachmittag (07.10.2021 gegen 15.00 Uhr) seinen weißen Opel Astra G Caravan Kombi. Der Halter des Opels hat sein Fahrzeug abends am 06.10.2021 in Schleiden auf dem Eifel-Ardennen-Platz in der Nähe des KEV-Elektrokastens geparkt und verschlossen. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto wollte, befand sich das Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

