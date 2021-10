Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit einer schwer verletzten Person

Euskirchen-Palmersheim (ots)

Ein 23-Jähriger aus dem Stadtgebiet Euskirchen kam am Mittwoch (8.55 Uhr) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf der Monikastraße zwischen Palmersheim und Rheinbach von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Er war in Richtung Euskirchen unterwegs. Der Mann wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Uniklinik.

