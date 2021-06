Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer in der Innenstadt Euskirchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

53879 Euskirchen (ots)

Am 01.06. um 07.15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Schleiden mit seinem Motorrad in der Innenstadt Euskirchen die Hochstraße in Richtung Alleestraße. Beim Abbiegevorgang auf die Alleestraße kam das Motorrad aus unbekannter Ursache zu Fall und der Fahrer und sein Fahrzeug rutschten über die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und auslaufende Betriebsstoffe mussten aufgefangen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell