Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfall: Polizei sucht ältere Fußgängerin

Schleiden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag (17.4.) in der Blumenthaler Straße mit vier Beteiligten wird im Rahmen der Ermittlungen eine Fußgängerin gesucht, die hinter einem Postauto unvermittelt auf die Fahrbahn getreten ist, mit folgender Beschreibung:

- ca. 75 bis 80 Jahre alt - 170 bis 175cm groß - beige Jacke.

Hinweise bitte an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

