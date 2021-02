Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sauberer Einbrecher

Kall (ots)

Ein bislang Unbekannter drang am Mittwoch (10.40 Uhr) in Kall in der Aachener Straße auf unbekannte Weise in eine Wohnung einer 37-Jährigen ein.

Dort begab er sich unter die Dusche und nahm ein Bad. Als die Frau zu Hause eintraf, fand sie die verschlossene Badezimmertüre vor. Nach Öffnen dieser Türe stellte sie den fremden Mann fest.

Aus Schreck entfernte sie sich zunächst aus der Wohnung. Der Unbekannte entfernte sich durch ein geschlossenes Fenster aus der Wohnung. Den Fensterflügel zog er hierbei aus dem Rahmen.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. Mitte 30 Jahre alt - kurze schwarze Haare - indisches Erscheinungsbild - sprach akzentfrei deutsch - weder Bart noch eine Brille - bekleidet mit einer hellgrauen Jeans sowie einer dunkelblauen Softshelljacke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell