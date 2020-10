Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermutlich technischer Defekt

53909 Zülpich-Oberelvenich (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Sonntagmorgen (7.45 Uhr) der Stromkasten einer Einliegerwohnung in der Straße An der Ölmühle in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand leichter Sachschaden.

