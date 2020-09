Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerwehrmänner löschen Entstehungsbrand

53919 Weilerswist (ots)

Samstagabend (20.55 Uhr) steckten Unbekannte offensichtlich ein Paar Schuhe in der Verlängerung der Straße "Am Lindchen" in Brand. Die Feuerwehrmänner entdeckten in ihrer Freizeit den Brand. Mit eigenen Mitteln konnten die brennenden Schuhe gelöscht werden. Ein Einschreiten der informierten Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.

