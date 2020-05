Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pferde rennen vor Motorradgruppe

53902 Bad Münstereifel (ots)

Nachdem zwei Reiterinnen Samstagmorgen (11.20 Uhr) von ihren Pferden abgeworfen wurden, gingen beide Pferde "durch". Insgesamt waren drei Reiterinnen auf einem ausgeschilderten Reitweg in Richtung Landstraße 234 unterwegs. Die dritte Reiterin versuchte noch die Pferde fest zu halten. Dies gelang ihr jedoch nicht. Im vollen Galopp überquerten die beiden Pferde die Landstraße. Gleichzeitig war eine Motorradgruppe von sechs Fahrern/Innen auf der Landstraße 234 in Richtung Bad Münstereifel unterwegs. Nach Aussagen von Zeugen schaffte die vorletzte Kradfahrerin noch am zuerst querenden Pferd vorbei zu kommen. Der letzte 19-jährige Fahrer aus Köln stieß mit dem zweiten querenden Pferd zusammen. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide abgeworfene Reiterinnen wurden offenbar nur leicht verletzt. Das Pferd wurde durch den Zusammenstoß mit dem Motorrad ebenfalls verletzt. Die Eigentümerin kümmerte sich um weitere Maßnahmen.

