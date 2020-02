Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeuge beschädigt

53909 Zülpich (ots)

Als zwei Zeugen am frühen Sonntagmorgen (1.50 Uhr) von einer Veranstaltung nach Hause gingen, bemerkten sie auf der Straße "Am Ziegelbruch" einen beschädigten Gelenkbus und Pkw. Die Fahrzeuge waren ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn geparkt. Unbekannte hatten an beiden Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro- Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell