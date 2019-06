Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer nach Alleinunfall verletzt

53937 Schleiden (ots)

Sonntagmittag (13.35 Uhr) befuhr ein 50-Jähriger aus Erkelenz mit seinem Krad die Straße "Am Mühlenberg" in Richtung Bronsfeld. In Höhe des Parkplatzes "Philosophenweg" verlor der Erkelenzer in einer Linkskurve die Gewalt über sein Zweirad. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

