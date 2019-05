Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungsbrand am Samstag in der Kernstadt Euskirchen

Euskirchen (ots)

In der Mittelstraße wurde am Samstag, gegen 13:10 Uhr eine heftige Rauch- und Brandentwicklung aus einem zweieinhalbgeschossigen Reihenhaus mit drei Mietparteien bemerkt. Im Schlafzimmer des Obergeschosses einer Familie geriet ein hölzernes Kinderbett vermutlich durch einen Heizstrahler in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und beschädigte auch die angrenzenden Räume und Fenster. Der Hund der Familie verendete im Wohnzimmer.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden von mehr als 30.000 EUR. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Menschen im Gebäude.

Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Euskirchen übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02251/7990.

