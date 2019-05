Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertiger Pkw gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Als ein 45-jähriger Euskirchener am Mittwochmorgen (6.45 Uhr) seinen Pkw Daimler 450 4-Matic nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Fahrzeugs. Er hatte das hochwertige Fahrzeug am Abend zuvor (21.30 Uhr) auf der Josef-Krauthausen-Straße auf einem Stellplatz vor seiner Wohnanschrift geparkt. Unbekannte hatten dann in der Nacht offensichtlich das Fahrzeug gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

