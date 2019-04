Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Fahrrad verunglückt

53881 Euskirchen-Schweinheim (ots)

Offensichtlich war ein Schlagloch ursächlich für den Sturz eines 54-Jährigen aus Bornheim. Der Bornheimer war mit seinem Rad auf der Schweizer Straße von der Landstraße 210 in Richtung Schweinheim unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er in ein Schlagloch und kam dadurch zu Fall. Der Bornheimer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

