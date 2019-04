Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnhaus

53925 Kall (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Aachener Straße zu gelangen, indem sie sich an einem Gitterrost zu schaffen machten. Nach jetzigem Erkenntnistand gelangten sie nicht ins Gebäude.

