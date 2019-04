Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

53945 Blankenheim (ots)

Am Samstagnachmittag (14.20 Uhr) befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Vulkaneifel die B258 aus Richtung Adenau kommend in Fahrrichtung Ahrhütte. Hinter ihm war ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg in gleicher Richtung unterwegs. Ein vorausfahrender Pkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug ab, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, so dass beide folgende Fahrzeuge abbremsen mussten. Dies erkannte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Adenau zu spät, die ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Sie erfasste zunächst den Kradfahrer, welcher auf die Motorhaube ihres Pkw stürzte und kollidierte dann mit dem Pkw des 54-jährigen. Das Motorrad rutschte durch den Aufprall führerlos auf die Gegenfahrbahn. Zwei Motorradfahrer einer entgegenkommenden Motorradgruppe, Fahrtrichtung Adenau, konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Eine 56-jährige Kradfahrerin aus Belgien kollidierte mit dem auf ihrer Fahrbahn liegenden Motorrad, konnte ihr Fahrzeug jedoch stoppen. Sie blieb unverletzt. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Kradfahrer, der mit einer 44-jährigen Sozia, beide aus Belgien, unterwegs war, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Beide letztgenannte Personen sowie der 47-jährige Motorradfahrer aus Duisburg zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die B258 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, die mit Unterstützung des Verkehrsunfallteams erfolgte, gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

