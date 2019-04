Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Strauchwerk angezündet

53919 Weilerswist (ots)

Zu einem Brand rückte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen (03.17 Uhr) an die Landstraße 163 aus. Hier hatten Unbekannte vermutlich Grillanzünder über einen Zaun in eine Remise geworfen. Durch das Feuer verbrannte die Remise und zwei Bäume wurden beschädigt. Reste des Grillanzünders wurden durch die Feuerwehr festgestellt. Den Brand an sich löschte die Feuerwehr umgehend.Eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde gefertigt.

