Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer gestürzt

53879 Euskirchen (ots)

Am Sonntag (17.15 Uhr) kollidierte ein Radfahrer mit einem Pkw in Höhe der Landstraße 119 in Stotzheim. Der Fahrer des Pkw (46) gab an, die Steinbockstraße befahren zu haben und beabsichtigte an einer Einmündung auf die Landstraße 119 abzubiegen. Er nahm von rechts nahende Radfahrer wahr und hielt vor der Radwegmarkierung an, um ihnen die Vorfahrt zu gewähren. Nachdem der Pkw zum Stehen gekommen war, bremste einer der Radfahrer stark ab und stürzte über seinen Lenker. Der Radfahrer (47) aus Euskirchen kam zu Fall. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

