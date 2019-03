Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Alleinunfall verletzt

53937 Schleiden (ots)

Am Samstagnachmittag (16.45 Uhr) befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Schleiden die B258 aus Richtung Weiermühle kommend in Fahrtrichtung Harperscheid. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen die ansteigende Böschung, worauf sich der Pkw in Längsrichtung um die eigene Achse drehte. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 51-jährige, die sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

