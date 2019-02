Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räder an Anhänger verloren

53909 Zülpich (ots)

Einen unplanmäßigen Stopp musste ein 46-Jähriger aus Zülpich am Dienstagnachmittag (14.15 Uhr) auf der Bundesstraße 56n einlegen. Der Zülpicher war mit seinem Pkw mit Tandemanhänger auf der Bundesstraße in Richtung Zülpich unterwegs. Während seiner Fahrt lösten sich linksseitig beide Räder und der Anhänger fiel auf die Fahrbahndecke. Nachdem der 46-Jährige angehalten hatte, entdeckte er rechtsseitig ebenfalls gelöste Muttern an beiden Rädern. Anzeige wurde gegen Unbekannt hinsichtlich gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet.

