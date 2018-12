POL-EU: Büroräume aufgebrochen

53879 Euskirchen (ots) - Donnerstagmorgen (05.15 Uhr) bemerkten Angestellte beim Betreten ihrer Arbeitsstelle am Jülicher Ring den Einbruch ins Gebäude. Aufgefallen war ihnen bereits auf den Fluren eine Unordnung. Umgehend wurde die Polizei informiert. Wie die Einbrecher ins Gebäude gelangten, ist zurzeit noch unklar. Im Gebäude selbst wurden sämtlich verschlossene Türen und Behältnisse aufgebrochen. Mehrere Kleingeldmengen wurden entwendet. In einem Raum wurde ein Möbeltresor komplett mitgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Diebe auch einen Schlüssel für einen Kleintransporter an sich. Offenbar luden sie den Tresor in dieses Fahrzeug und verschwanden. Im Nachgang wurde bekannt, dass das gestohlene Fahrzeug ausgebrannt im Bereich Bonn aufgefunden wurde. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell