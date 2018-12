POL-EU: Gestohlener Bagger aufgefunden

53894 Mechernich-Obergartzem (ots) - Freitagmorgen (07.30 Uhr) bemerkten Arbeiter einer Baustelle "Am Lindenberg" den Diebstahl eines 3,5 Tonnen schweren Baggers von ihrer Baustelle. Ermittlungen führten zu einem abgestellten Kleinlaster in einem Industriegebiet in Heimerzheim. Auf diesem Fahrzeug konnte der gestohlene Bagger sichergestellt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell