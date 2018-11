POL-EU: Auf nassem Laub zu Fall gekommen

53902 Bad Münstereifel (ots) - Ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Nitterscheid war am gestrigen Donnerstag um 12.45 Uhr auf einem asphaltierten Waldweg in der Nähe der L 165 in Richtung Bad Münstereifel unterwegs. Als er mit seinem Rad an einem abschüssigen Stück in einer Kurve auf das dort liegende nasse Laub kam, rutschte er weg und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer und musste durch die von seiner Frau herbeigerufenen Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell