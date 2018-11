POL-EU: Motorrad im Kreisverkehr übersehen

53945 Blankenheim (ots) - Freitagnachmittag (15.20 Uhr) befuhr eine 66-Jährige aus Alsdorf mit ihrem Pkw die Landstraße 115 zum Kreisverkehr an der Bundesstraße 258. Bei ihrer Einfahrt in den Kreisverkehr übersah sie nach eigenen Angaben einen Motorradfahrer. Dieser befand sich mit seiner Maschine bereits im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Ahrhütte verlassen. Durch die Berührung mit dem Pkw stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

