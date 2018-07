POL-EU: Garagenbrand

Weilerswist (ots) - Am Donnerstagabend (18 Uhr) verursachte ein mit Kohlen gefüllter Vorheizer für den Grill einen Brand in einer Garage (Parkallee). Der Vorheizer wurde abgestellt und nur wenige Sekunden aus den Augen gelassen. Als der Eigentümer (33) in die Garage zurückkehrte, hatte sich bereits ein Brand entwickelt, den er größtenteils selbst und mit Hilfe der Nachbarschaft löschen konnte. Die eingesetzte Feuerwehr löschte die restlichen vorhandenen Glutnester. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden.

