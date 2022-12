Bundespolizeidirektion München: Unfall am S-Bahn Haltepunkt Stachus / Betrunkener taumelt gegen einfahrende S-Bahn

Bundespolizeidirektion München

Betrunkener taumelt gegen einfahrende S-Bahn

München (ots)

Einen Schutzengel hatte ein 51-jähriger Deutscher am Montagmorgen (5. Dezember). Stark alkoholisiert taumelte er gegen eine einfahrende S-Bahn am Karlsplatz und geriet zwischen Zug und Bahnsteigkante. Der wohnsitzlose Mann torkelte gegen 09:30 Uhr am Bahnsteig des S-Bahn Haltepunktes, als er sich an der einfahrenden S-Bahn abstützen wollte. Diese war glücklicherweise kurz davor zum Stehen zu kommen. Trotzdem stürzte der 51-Jährige und geriet mit dem Fuß zwischen Zug und Bahnsteigkante. Mit der Hüfte blieb er in dem Spalt stecken. Unmittelbar im Anschluss kam die S-Bahn, die Richtung Ostbahnhof verkehrte, zum Stehen. Passanten halfen dem Verunfallten aufzustehen. Mit einem alarmierten Rettungswagen kam er in eine Münchner Klinik, aus welcher er noch am selben Tag entlassen werden konnte. Bei dem Sturz zog er sich eine Oberarmfraktur zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Ein Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste den Dienst abbrechen. Nach Auswertung der Kameraaufzeichnungen vom Bahnsteig konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

