Bundespolizeidirektion München: Nächste mutwillig herbeigeführte Beschädigung

Nachdem die Bundespolizei bereits im Oktober mehrere gemeinschädliche Sachbeschädigungen am Bahnhaltepunkt Rott am Inn aufgenommen hatte, mussten die Beamten die Liste der mutwillig zerstörten Einrichtungen in der ersten Novemberwoche (5. November) noch erweitern. Der neue Schadensfall betrifft den Fahrkatenautomaten an Gleis 1. Ein unbekannter Täter hat offenkundig das Display des EC-Karten-Terminals mutwillig zerstört. Die Schadenshöhe liegt nach einer ersten Einschätzung der Rosenheimer Bundespolizei bei mehreren hundert Euro.

