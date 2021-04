Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahrrad im Gleis

10.000 EUR Schaden

Bundespolizei ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr

München (ots)

Unbekannte warfen am späten Donnerstagabend (1. April) am Bahnhof Haar zwei Fahrräder über eine Lärmschutzwand hinweg ins Gleis. Ein herannahender Meridian musste bei 160 km/h eine Schnellbremsung einleiten, überrollte eines der Fahrräder.

Gegen 23:45 Uhr warfen drei bislang Unbekannte am Bahnhof Haar zwei Fahrräder, über eine Lärmschutzwand hinweg, in die Gleise. Eines der Fahrräder wurde durch den Meridian 79636, bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h erfasst. Das zweite Fahrrad blieb vor den Gleisen auf dem Bahnsteig liegen. Ein Triebfahrzeugführer des Zuges erkannte das Hindernis und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug war unbesetzt. Von Mitternacht bis ca. 03:00 Uhr war die Bahnstrecke gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr.

Der Schaden am Triebfahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen eines Mitarbeiters der Bayerischen Regionalbahn auf rund 10.000 Euro. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet. Dazu werden u.a. Bilder der Videoaufzeichnungen am Bahnhof Haar ausgewertet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell