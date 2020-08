Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahrgast tickt im Zug aus und zieht die Notbremse - Railjet stoppt auf freier Strecke

Gessertshausen (ots)

Ein randalierender Fahrgast ohne Fahrkarte hat am Dienstagvormittag (18. August) zunächst sechs Scheiben des Zuges Railjet beschädigt und dann die Notbremse gezogen. Der verwirrt wirkende Mann ließ sich anschließend widerstandslos durch die Beamten der Bundespolizei festnehmen.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn teilte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg gegen 8.50 Uhr mit, dass im Railjet RJX 63 zwischen Ulm und Augsburg eine Person randaliert. Der Reisende habe mit einem Nothammer sechs Scheiben der ersten Klasse beschädigt und die Notbremse gezogen. Der Zug war dadurch zwischen Gessertshausen und Diedorf auf freier Strecke zum Stehen gekommen. Als die Bundespolizisten am Zug eintrafen, saß der Randalierer im Bordbistro und trank ein Bier. Widerstandslos ließ sich der 50-Jährige von den Beamten festnehmen. Aufgrund seines schwankenden Gemütszustands brachte der Rettungsdienst den Deutschen in eine Klinik.

Von den etwa 100 Fahrgästen im Zug wurde niemand verletzt. Da der Railjet nicht mehr betriebsbereit war, mussten die Reisenden im Hauptbahnhof Augsburg auf andere Züge umsteigen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen, Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen und Diebstahl eingeleitet.

