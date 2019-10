Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kurzurlaub in Österreich oder Schleusung aus Italien? Bundespolizei stoppt mutmaßlichen Schleuser bei Kiefersfelden

Bild-Infos

Download

Kiefersfelden / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch (23. Oktober) auf der Staatsstraße zwischen Kufstein und Kiefersfelden einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Der Afghane brachte mit einem in Deutschland zugelassenen Auto drei Landsleute und einen Pakistaner über die Grenze. Keiner der Migranten konnte sich bei der Kontrolle am Kiefersfeldener Ortsrand ordnungsgemäß ausweisen.

Die Beamten brachten alle Fahrzeuginsassen nach Rosenheim in die Dienststelle der Bundespolizei. Eigenen Angaben zufolge sollen die fünf anlässlich eines Kurzurlaubs in Österreich gewesen sein. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Bundespolizisten im Fußraum jedoch Quittungen, die noch am selben Tag in Italien ausgestellt worden waren. Nach ersten Erkenntnissen waren die Afghanen und der Pakistaner in der Vergangenheit bereits in Deutschland registriert worden und hatten um Asyl ersucht. Wie sich herausgestellt hat, war der Asylantrag des pakistanischen Staatsangehörigen aber bereits abgelehnt worden. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise, zeigte ihn wegen des illegalen Einreisversuchs an und führte ihn am Donnerstag beim Rosenheimer Amtsgericht vor. Auf richterliche Anordnung hin wurde der Mann in Haft genommen, um seine Zurückweisung nach Pakistan sicherzustellen. Hierfür ist er in Erding in eine Haftanstalt eingeliefert worden. Die vier afghanischen Staatsangehörigen hat die Bundespolizei der jeweils zuständigen Ausländerbehörde zugeleitet, die über deren weiteren Verbleib im Land zu entscheiden hat. Auch sie wurden wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Der Pkw-Fahrer erhielt zudem eine Strafanzeige wegen Einschleusens von Ausländern.

Rückfragen bitte an:



Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell