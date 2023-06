Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiterin bestohlen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten gestern Morgen (28.6. / 6:08 Uhr) einer Zugbegleiterin im RE 30 auf der Fahrt von Marburg in Richtung Frankfurt a.M. die Geldbörse aus ihrem Rucksack. Den Diebstahl bemerkte sie im Bahnhof Gießen. In der Geldbörse befanden sich knapp 100 Euro.

Dreister Dieb

Mittels entwendeter EC Karte wurden eine Stunde später in einer Bankfiliale in Friedberg 640 Euro abgehoben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell