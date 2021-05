Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 33-Jährige in Regionalbahn sexuell belästigt

Neuhof (Landkreis Fulda/Hessen) (ots)

In einer Regionalbahn auf dem Weg von Bad Soden-Salmünster in Richtung Fulda wurde am Mittwoch (12.5.), gegen 8 Uhr, eine 33-Jährige aus Fulda Opfer einer sexuellen Belästigung.

Ein noch unbekannter Täter bedrängte und beleidigte die junge Frau während der Fahrt in dem Regionalzug.

Gegen 8:15 Uhr verließ der Mann im Bahnhof Neuhof den Zug. Die 33-Jährige fuhr weiter bis nach Fulda und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Personenbeschreibung:

Der Mann wird wie folgt beschrieben. Lockige schwarze Haare, dunkle Augen, schwarze Hose und schwarze Jacke, ca. 20-25 Jahre alt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht:

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

