Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mit dem Handy zugeschlagen

Bild-Infos

Download

Fulda (Hessen) (ots)

In einem Regionalzug auf dem Weg von Frankfurt nach Fulda gerieten am Dienstag (2.2.), gegen 13 Uhr, ein 21-Jähriger und eine 17-Jährige in Streit. Nach der zunächst nur verbalen Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige aus Petersberg (Landkreis Fulda) mit seinem Handy zu.

Die 17-Jährige aus Flieden erstattete später bei der Polizei Neuhof Anzeige.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die Ermittlungen und hat gegen den Petersberger ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell