BPOL-KS: Vandalismus auf Bahnanlagen

Wieder haben unbekannte Täter am Bahnhaltepunkt Melsungen-Bartenwetzerbrücke Fahrplanvitrinen, Glasscheiben und Zuganzeigen zerstört. Bahnmitarbeiter hatten die Sachbeschädigungen am Sonntag (27.12.), gegen 9 Uhr, entdeckt. Bereits Anfang Dezember waren an dem Haltepunkt mehrere Scheiben und Vitrinen durch Vandalismus beschädigt worden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu diesen Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

