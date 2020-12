Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann geht auf Bahnmitarbeiter los - Ärger wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung

GießenGießen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Gießen ging gestern Morgen (9.12), gegen 8:30 Uhr, auf einen Bahnmitarbeiter los, als dieser ihn in der Bahnhofhalle auf die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung ansprach. Der Mann, ein algerischer Asylbewerber, der in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Landsmannes gewesen sein soll, zeigte sich völlig uneinsichtig und aggressiv.

Der Konflikt zwischen beiden Parteien mündete schnell in einer Rangelei. Dabei schüttete der 22-Jährige dem Bahnmitarbeiter Kaffee auf dessen Kleidung. Außerdem versuchte der Mann dem Bahnmitarbeiter eine Kopfnuss zu verpassen, was ihm aber nicht gelang. Danach flüchteten beide und rannten zum Teil über die Gleise in Richtung Innenstadt.

Der 22-Jährige konnte von Beamten des Bundespolizeireviers Gießen eindeutig identifiziert werden. Er war noch eine "alter Bekannter" vom Vortag. Der Begleiter ist bisher noch unbekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 zu melden.

