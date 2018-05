BPOL-KS: Erfolgreich gefahndet - Zwei Haftbefehle vollstreckt

Kassel (Stadt Kassel) / Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Gleich zweimal gingen am vergangenen Wochenende der Bundespolizeiinspektion Kassel gesuchte Straftäter ins Netz.

"Die Fahndung nach Straftätern ist eine unserer täglichen Aufgaben!", sagte die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel, Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte.

Am vergangenen Sonntag (29.04.) kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe einen 30-jährigen Polen wegen vorangegangener Leistungserschleichung (sog. "Schwarzfahrt"). Die Überprüfung des Mannes ergab, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus, unter anderem wegen Leistungserschleichung, vorlag. Er war zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro verurteilt worden und mit Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht. Da der Mann die erforderlichen 200 Euro nicht leisten konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Kasseler Justizvollzugsantalt gebracht.

Auch im zweiten Fall musste eine Frau (55) wegen Schwarzfahrens hinter Gitter.

Die 55-Jährige türkische Staatsangehörige wurde von Bundespolizisten am Bahnhof in Wetzlar kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen wegen Leistungserschleichung vorlag. Weil sie die Geldstrafe in Höhe von 200 Euro nicht zahlen konnte, wurde sie von den Beamten in eine Frankfurter Justizvollzugsanstalt gebracht.

