BPOL-KS: Täter flüchtet nach Diebstahl im Woolworth im Kasseler Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (Stadt Kassel) (ots) - Ein bislang Unbekannter versuchte am gestrigen Nachmittag, gegen 14.55 Uhr, eine Getränkedose im Kaufhaus Woolworth, im Kasseler Hauptbahnhof, zu stehlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn dabei und forderte die Rückgabe des Stehlgutes. Der Aufforderung kam er nach. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.

Eine weitere Mitarbeiterin sowie zwei Zeugen versuchten, den Flüchtenden aufzuhalten. Hierbei kam es zu einer Rangelei, in deren Folge die Mitarbeiterin des Woolworth an beiden Armen verletzt wurde. Dem Mann gelang schlussendlich die Flucht. Eine von der Bundespolizei sofort durchgeführte Fahndung im Nahbereich des Bahnhofs blieb erfolglos. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Größe ca. 168 cm, schlank, dunkle Hautfarbe, dunkel oder schwarz gekleidet, krauses kurzes Haar.

Hinweise erbeten und Zeugen gesucht: Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616 - 0 bzw. über die kostenlose Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Die beiden Zeugen, welche versuchten, den Täter an der Flucht zu hindern, werden ebenfalls darum gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel, unter der Tel.-Nr. 0561/81616 - 0, zu melden.

