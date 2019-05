Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Versuchter Automatenaufbruch am Bahnhof Kriftel

Kriftel/Main Taunus Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht versucht einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof Kriftel aufzubrechen. Beamte der Bundespolizei konnten am Morgen feststellen, dass die Täter versucht hatten die Fronttür des Automaten aufzuhebeln, um sich so Zugriff auf die Geldkassetten zu verschaffen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter gestört wurden und deshalb ihr Vorhaben abbrachen. Am Tatort konnten die Beamten noch einige Spuren sichern, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

