Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zug kollidiert mit entlaufener Kuh

Schlüchtern/Steinau an der Straße/Frankfurt am Main (ots)

Ein Zug des Verkehrsunternehmens "FlixTrain" ist am Montagabend, gegen 19 Uhr, zwischen Schlüchtern und Steinau an der Straße auf der Fahrt in Richtung Frankfurt am Main mit einer entlaufenen Kuh kollidiert. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei waren von einer nahgelegenen Weide insgesamt fünf Kühe ausgerissen, wobei eine erfasst und tödlich verletzt wurde. Der Lokführer des Zuges hatte die Kühe zwar erkannt, jedoch konnte die eingeleitete Notbremsung die Kollision mit einer Kuh nicht mehr verhindern. Die Lok des Zuges wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt ausgeschlossen war. Der inzwischen ausfindig gemachte 39-jähriger Tierhalter aus Schlüchtern konnte die anderen vier Kühe einfangen und zurück auf die Weide führen. Die etwa 500 Reisenden, von denen glücklicherweise keiner verletzt wurde, mussten im Zug ausharren bis der Zug zuerst nach Schlüchtern abgeschleppt wurde und von dort mit einer Ersatzlok zum Frankfurter Südbahnhof weiterfuhr. Bis zur Bergung des getöteten Tieres kam es bei insgesamt 36 Zügen zu Verspätungen. Wie es dazu kam, dass die Tiere von der Weide ausbrechen konnten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat gegen den Tierhalter ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell