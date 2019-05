Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Personenunfall im Bahnhof Geisenheim - Schüler schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Geisenheim, Mainz, Kaiserlautern, Wiesbaden, Frankfurt (ots)

Am 3. Mai 2019 gegen 07:00 Uhr wurde im Bahnhof Geisenheim ein 12-Jähriger von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch auszuschließen. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Der Junge ist außer Lebensgefahr. Die Gleise im Bahnhof Geisenheim waren in der Zeit zwischen 07:02 Uhr und 09:35 Uhr beidseitig für den Personennahverkehr gesperrt. Seelsorger kümmerten sich vor Ort um die dort anwesenden Schülerinnen und Schüler. Die Bundespolizeiinspektion in Frankfurt am Main hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

