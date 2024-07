Polizei Hamburg

POL-HH: 240702-1. Ermittlungserfolg: Polizei verhaftet mutmaßlichen Serieneinbrecher

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 02.05.2024 bis 28.06.2024; Tatorte: Hamburg-Harburg und -Wilstorf

Ermittlerinnen und Ermittler des für die Region Harburg zuständigen Einbruchsdezernats (LKA 182) haben Freitagnachmittag einen Haftbefehl gegen einen Mann vollstreckt, der verdächtig ist, mehrere Einbruchdiebstähle in Harburg und Wilstorf verübt zu haben.

Im Mai und Juni verzeichnete die Polizei in den beiden Stadtteilen neun Einbrüche in Wohnungen und zwei in Geschäftsräume, bei denen der oder die Täter stets durch auf kipp oder ganz offenstehende Erdgeschossfenster und überwiegend in den frühen Morgenstunden in die Räumlichkeiten eindrangen. Auch, dass in mehreren Fällen die Geschädigten in den Wohnungen schliefen, hielt den oder die bis dahin Unbekannten nicht von den Taten ab, bei denen vor allem Mobiltelefone und Laptops entwendet wurden.

Da an zwei Tatorten von Expertinnen und Experten der Spurensicherung (LKA 31) Fingerabdrücke gesichert werden konnten, konnte im weiteren Verlauf ein 26-jähriger Ghanaer als Tatverdächtiger für diese Einbrüche ermittelt werden. Aufgrund der örtlichen Nähe der Einbrüche zueinander und der übereinstimmenden Tatbegehungsweise, beantragte die Staatsanwaltschaft für insgesamt drei Taten einen Haftbefehl.

Der Haftbefehl wurde durch zivile Fahnder des Einbruchsdezernats (LKA 193) am Freitagnachmittag vollstreckt, als sie den Gesuchten in der Hohen Straße in Harburg antrafen.

Der 26-Jährige, der sich illegal im Bundesgebiet aufhält, wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen der Fachdienststelle, insbesondere zum Verbleib des Diebesguts und ob der Tatverdächtige auch für die weiteren Einbrüche verantwortlich sein könnte, dauern an.

Ka.

