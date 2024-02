Polizei Hamburg

POL-HH: 240205-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.02.2024, 04:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße

Am frühen Samstagmorgen ist ein 20-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Wilstorf schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die Insassen eines Klein-Lkw die Winsener Straße in Richtung stadteinwärts, als sie eine am Boden liegende Person im linken Fahrstreifen bemerkten und daraufhin mit eingeschalteten Warnblinklicht im rechten Fahrstreifen anhielten.

Während diese Zeugen versuchten, zum Fußgänger zu eilen, fuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Toyota in gleicher Richtung an dem Lkw vorbei und überrollte dabei den am Boden liegenden 20-jährigen Mann.

Dieser wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes West übernahmen vor Ort die Unfallaufnahme. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges setzten sie einen 3D-Scanner ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Die Winsener Straße blieb bis 08:00 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Verkehrsermittlern Süd (VD 42) geführt, diese dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfallhergang oder im Vorwege den Fußgänger beobachtet haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

