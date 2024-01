Polizei Hamburg

POL-HH: 240129-3. Weiterer Verkehrshinweis in Zusammenhang mit den Traktorenaufzügen

Hamburg (ots)

Zeit: 29.01.2024, seit etwa 07:30 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Zunächst wird auf die Pressemitteilung vom 26.01.2024 und 28.01.2024 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5701423

Unter dem Tenor "Gegen Steuer- und Bürokratiewahn" waren für heute mehrere Traktorenaufzüge angemeldet worden, die am Morgen aus dem Hamburger Umland kommend die Innenstadt erreicht hatten. In der Spitze waren am Kundgebungsort Theodor-Heuss-Platz etwa 550 Fahrzeuge.

Die Teilnehmer dieser Demonstrationen hatten am Nachmittag wie geplant das Hamburger Stadtgebiet wieder verlassen, sodass sich die Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Innenstadt zunächst sukzessive normalisierten.

Darüber hinaus gab es im Verlauf des Vormittags mehrere nicht angemeldete Versammlungen, unter anderem im Bereich der Bundesautobahn 7/ Anschlussstelle (AS) Waltershof und an der Kornweide.

Die Kooperationsgespräche mit den dort beteiligten Personen verliefen erfolglos, sodass die Versammlungen von der Polizei aufgelöst wurden. Eine Auflösungsverfügung beinhaltet auch immer eine Entfernungspflicht für die ehemaligen Versammlungsteilnehmer. Einige von ihnen kamen dieser nach, der Großteil der Personen und Fahrzeuge ist jedoch aktuell vor Ort. Der Verkehr in den betroffenen Bereichen und auf den stadtauswärtsführenden Hauptstraßen und Ausweichstrecken ist dadurch derzeit erheblich beeinträchtigt.

Im Zusammenhang mit diesen Blockaden wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren und strafrechtliche Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung eröffnet.

Die Einsatzkräfte stehen mit den Protestierenden weiterhin im Austausch. Derzeit halten sich sowohl an der AS Walterhof als auch im Bereich der Kornweide rund 75 Fahrzeuge auf.

Nach den Angaben der Protestierenden könnten die Blockaden noch bis morgen andauern.

Die Polizei warnt daher erneut vor Verkehrsbeeinträchtigungen und empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren und auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell