Polizei Hamburg

POL-HH: 240129-2. Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.01.2024, 22:17 Uhr

Unfallort: Hamburg-Eidelstedt, Holsteiner Chaussee

Freitagabend ist eine 57-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Eidelstedt tödlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen des VUD Süd (VD 4) zufolge verließ ein 74-jähriger Autofahrer die Bundesautobahn 23 (Fahrtrichtung Osten) an der Anschlussstelle Eidelstedt und bog nach rechts in die Holsteiner Chaussee ab. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die von links auf dem rechten Radweg kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und erfasste sie mit seinem VW Polo. Durch den Unfall erlitt die 57-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag sie diesen noch an der Unfallstelle.

Der VUD zog zur Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzu. Das Auto und der Führerschein des 74-Jährigen wurden sichergestellt.

Die Holsteiner Chaussee war für die Unfallaufnahme zwischen der Anschlussstelle Eidelstedt und dem Hörgensweg stadteinwärts in der Zeit von 22:20 Uhr bis 02:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr in Richtung stadteinwärts wurde blockweise über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die von der Verkehrsdirektion Innenstadt/West fortgeführten Ermittlungen dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell