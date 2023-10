Polizei Hamburg

POL-HH: 231009-2. Schnelle Reaktion der Quattrostreife führt zur Festnahme eines Verdächtigen nach Bedrohung in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.10.2023, 18:45 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Kirchenallee und Bremer Reihe

Vergangenen Freitag bedrohte in der Kirchenallee ein 41-jähriger Mann eine Streife der Hamburger Hochbahn. Die Quattrostreife der "Allianz sicherer Hauptbahnhof" konnte den Tatverdächtigen schnell identifizieren und letztendlich vorläufig festnehmen. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 113) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verständigte ein Mitarbeiter (29) der Hochbahnwache den Polizeinotruf, nachdem er und ein weiterer Mitarbeiter bei ihrem Streifengang von einem zunächst Unbekannten mit einem Messer bedroht worden waren.

Im weiteren Verlauf teilte die Polizeieinsatzzentrale den inzwischen eingesetzten Beamten der Quattrostreife, mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und auch zwei Diensthundeführern mit, dass der Tatverdächtige in Richtung Bremer Reihe geflüchtet sei.

Die Einsatzkräfte der Quattrostreife begaben sich nun fußläufig in die Bremer Reihe und erhielten im Zuge dessen den Hinweis, dass sich der Geflüchtete in einem An- und Verkaufsladen befinden soll.

Die Polizisten der Polizei Hamburg und der Bundespolizei als Bestandteil der Quattrostreife konnten den Tatverdächtigen in dem Geschäft antreffen und gemeinsam widerstandslos vorläufig festnehmen. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Tatmittel, ein Multitool, auf und stellten es sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige von der Polizei entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

