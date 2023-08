POL-HH: 230831-1. Maritime Safety Days - Kontrollwochen im wasserschutzpolizeilichen Nordverbund

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.08.2023, 22:35 Uhr Tatort: Hamburg-Borgfelde, Klaus-Groth-Straße Am Freitagabend wurde ein 26-Jähriger in Borgfelde durch mehrere Schüsse tödlich verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung in dieser Sache verwiesen, zu finden unter ...

mehr