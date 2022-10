Polizei Hamburg

POL-HH: 221014-3. Mit dem Fahrrad auf der Autobahn - eine Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.10.2022, 18:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Schnelsen, Bundesautobahn (BAB) 7, Fahrtrichtung Süden

Beamte des Polizeikommissariats 27 (PK 27) und der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben gestern einen 22-jährigen Radfahrer auf der Bundesautobahn (BAB) 7 vorläufig festgenommen. Er kam vor den Haftrichter.

Der Mann befuhr auf einem Damenrad den Standstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Dabei fuhr er so starke Schlangenlinien, dass mehrere Autofahrer, die den rechten Fahrstreifen befuhren, ihm ausweichen mussten, um ihn nicht zu erfassen. Als ein ziviler Polizeibeamter versuchte, den Mann auf dem Standstreifen zu stoppen, wich dieser ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen aus und setzte seinen Weg auf der Autobahn fort. Als der 22-Jährige schließlich am Dreieck Nord-West anhielt, offenbar um sich mithilfe seines Handys zu orientieren, nahmen Polizeibeamte ihn wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs vorläufig fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Verdächtigen ergab einen Promillewert von 2,84. Woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige einem Haftrichter zugeführt.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell