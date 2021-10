Polizei Hamburg

POL-HH: 211008-2. Eine Tote durch Wohnungsbrand in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Zeit: 08.10.2021, 02:07 Uhr

Ort: Hamburg-Jenfeld, Öjendorfer Damm

Heute in den frühen Morgenstunden brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in Hamburg-Jenfeld aus. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Bei der betroffenen Wohnung handelt es sich um eine in der fünften Etage eines zehngeschossigen Mehrfamilienhauses gelegene Einzimmerwohnung. Nach ersten Erkenntnissen beschränkte das Feuer sich auf Teile dieser Wohnung. Umliegende Wohnungen wurden durch Verqualmung in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnte hierbei eine Frau nur noch noch tot bergen. Die Tote ist bislang noch nicht abschließend identifiziert, es dürfte sich jedoch um die 90-jährige Bewohnerin der Brandwohnung handeln.

Insgesamt 13 weitere Bewohner des Hauses, darunter auch drei Kleinkinder, wurden von Rettungswagenbesatzungen vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchgasinhalation behandelt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandwohnung durch die Polizei beschlagnahmt. Alle anderen Wohnungen des Hochhauses blieben bewohnbar.

Spezialisten des für Branddelikte zuständigen Landeskriminalamts 45 (LKA 45) und der Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) nahmen die Ermittlungen auf. Die Brandermittler untersuchen zur Stunde den Brandort. Es liegen bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

Ka.

